Netanyahu asegura que trabaja con Trump en un plan para Gaza que aún no está terminado

"Estamos trabajando en ello. Aún no está finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump, de hecho, en estos momentos. Y espero que podamos llevarlo a cabo", declaró Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News un día antes de reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

"Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos, desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región", añadió el israelí.

Trump, que lleva días asegurando que el acuerdo entre Israel y Hamás está "muy cerca", escribió este domingo en su red social, Truth Social, un mensaje apuntando a que estaban trabajando en algo especial para la región.

"Tenemos una verdadera oportunidad de grandeza en Oriente Medio. Todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!", escribió.

Preguntado por su relación con el estadounidense, Netanyahu definió a Trump como un "aliado increíble de Israel" y un "amigo increíble".

"El presidente Trump hace lo que hace porque decide lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos. Y lo he dicho a menudo yo no decido. Creo que el presidente Trump es el líder más independiente y sorprendente que he visto en toda mi vida", añadió.

Ambos líderes se reunirán este lunes en Washington tras la semana de alto nivel de las Naciones Unidas en la que nuevos países reconocieron al Estado palestino, aumentando la presión sobre el israelí.

Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países han calificado la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, se contabilizan más de 66.000 palestinos muertos.