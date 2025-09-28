Partido gobernante moldavo se impone al bloque prorruso, según primeros resultados

Tras el escrutinio del casi el 40 por ciento de las papeletas, en segundo lugar se sitúa el opositor Bloque Electoral Patriótico, que defiende el fortalecimiento de los lazos con Moscú y obtiene el respaldo del 30 % de los electores.

Les siguen el Bloque Alternativa, con el 7,75 % de los votos, y el partido Democracia en Casa, con el 6,91 %.

Se desconoce por el momento si el partido oficialista contará con los escaños necesarios para gobernar en solitario, como ya lo hizo después de las elecciones de 2021.

Los comicios estuvieron marcados por alta participación ciudadana, dentro y fuera del país, y cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición sobre intentos de manipular el voto de los electores.

Precisamente el voto de la diáspora proeuropea de Moldavia fue clave en 2024 para sacar adelante el referéndum sobre el ingreso en la Unión Europea (UE), objetivo que Chisinau quiere cumplir para 2030.

Mientras, la oposición prorrusa aseguró que el pueblo había votado hoy por el cambio y prometió defender su elección en una manifestación convocada para mañana en la capital de Moldavia.