Periodistas afganos acusan a los talibanes de imponer un "apagón informativo" en el país

La organización afirma que los talibanes han emitido al menos 22 directivas que restringen la libertad de expresión y el acceso a la información, incluyendo la censura de medios internacionales, la prohibición de cubrir protestas, la exigencia de aprobar previamente los contenidos y la exclusión de mujeres periodistas de entornos informativos mixtos.

Las directivas del régimen talibán prohíben explícitamente cualquier contenido considerado contrario al Islam o a los "intereses nacionales", una definición lo suficientemente ambigua como para justificar la censura de casi cualquier crítica.

Se ha vetado la música en radio y televisión, se han prohibido las telenovelas extranjeras y se ha impuesto a las presentadoras de televisión la obligación de cubrirse el rostro por completo durante las emisiones. Estas normas han provocado el cierre de más de la mitad de los medios de comunicación que existían antes de 2021 y han forzado a cientos de periodistas, especialmente mujeres, a abandonar la profesión o a exiliarse.

"Hoy, los afganos viven en un estado de apagón informativo, no impuesto por la guerra, sino a través de una política deliberada", declaró Somaya Walizadeh, responsable de incidencia del AFJC.

"El acceso a la información no es un privilegio, es un derecho y la piedra angular de la rendición de cuentas. Los afganos merecen vivir en un país donde los hechos no estén prohibidos y los periodistas no sean silenciados", agregó.

El AFJC denuncia que al menos seis periodistas permanecen encarcelados en las provincias de Kabul, Ghazni y Parwan, algunos de ellos arrestados simplemente por contactar con medios de comunicación en el exilio. Además, se ha restringido el acceso a internet por fibra óptica en varias zonas del país.

Por todo ello, el centro insta a los talibanes a derogar las directivas que contradicen las leyes de prensa afganas, poner fin a la censura, liberar a los periodistas detenidos y levantar las restricciones sobre internet. Asimismo, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a los medios independientes que aún operan en el país y proteja a los reporteros en riesgo.