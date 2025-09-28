Protestas propalestinas y contra el DNI digital en el congreso del laborismo británico

Varias decenas de simpatizantes de Palestine Action, en su mayoría personas mayores, se sentaron en silencio con pancartas en las que se leía 'Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action', un grupo ilegalizado en julio tras actos como el vandalismo de aviones en una base militar británica y el bloqueo de una empresa proveedora de armas a Israel.

La Policía desalojó a estos manifestantes, que supuestamente infringían la ley al respaldar a una organización proscrita, mientras que los detractores del documento de identidad digital se mostraron más vociferantes y, en ocasiones, agresivos.

Estos últimos rechazan la introducción del carné digital anunciada el viernes por el primer ministro laborista, Keir Starmer, que en una primera fase será necesario para solicitar empleo y, posteriormente, para alquilar vivienda.

Starmer aseguró que el DNI, que no será obligatorio portar ni podrá exigirse de forma arbitraria, es esencial para combatir la inmigración ilegal, pero sus críticos lo ven como una intromisión excesiva del Estado.

El congreso laborista arrancó este domingo y concluirá el miércoles, con el discurso del primer ministro previsto para el martes, cuando tratará de reforzar su proyecto político.