Starmer anuncia una nueva generación de ciudades para reactivar el Reino Unido

Starmer hizo el anuncio antes del comienzo del congreso anual del Partido Laborista, que se celebra hasta el miércoles en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde el próximo martes pronunciará un discurso considerado clave para relanzar su proyecto político.

"Mi Gobierno laborista derribará los obstáculos para que se construyan casas, levantando la próxima generación de nuevas ciudades", afirmó Starmer, que presentó la iniciativa como un ejemplo de "la renovación nacional en acción".

El plan prevé iniciar durante esta legislatura la construcción de tres nuevos núcleos urbanos en Tempsford (este de Inglaterra), Crews Hill (norte de Londres) y Leeds South Bank (norte inglés), inspirados en la expansión residencial que emprendió tras la Segunda Guerra Mundial el entonces primer ministro laborista, Clement Attlee.

El Gobierno calcula que el conjunto del programa podría dar lugar a unas 300.000 viviendas en las próximas décadas, en paralelo a reformas legales para acelerar los permisos, aumentar la oferta y desbloquear la inversión en el sector, según un comunicado gubernamental.

Las futuras ciudades deberán contar con al menos 10.000 viviendas -con un mínimo del 40 % de carácter asequible- y servicios como centros de salud, escuelas, espacios verdes, bibliotecas y conexiones de transporte.

La idea es que combinen inversión pública y privada y que cada una tenga una identidad propia, diseñada con arquitectos de prestigio, dice la nota.

Un informe realizado por expertos identificó una docena de posibles emplazamientos adicionales, desde Adlington (norte inglés) hasta Thamesmead (Londres), que ahora serán evaluados en estudios medioambientales antes de decidir su viabilidad.

El Reino Unido arrastra desde hace años una aguda crisis de vivienda, debido a que los precios de compra se han disparado muy por encima de los salarios, el parque de alquiler social se ha reducido y la oferta de nuevas construcciones no cubre la demanda.

Durante la primera jornada del congreso, el ministro de Vivienda, Steve Reed, dará más detalles de la estrategia, fundamental dentro de la prioridad del Gobierno de impulsar el crecimiento económico.

En la cita anual de los laboristas, Starmer afronta el desafío de afianzar su liderazgo y de motivar tanto a la militancia como al país, en un momento marcado por tensiones internas y un caída en las encuestas.