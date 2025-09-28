Un corredor de 48 años muere en Medellín durante carrera por detección del cáncer de mama

El fallecido, identificado como Carlos Enrique Restrepo, murió mientras corría en la modalidad de 5 kilómetros, una de las cinco distancias que ofrece el evento.

Según un comunicado de los organizadores, un equipo médico atendió a Restrepo cuando se sintió mal y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde recibió atención especializada, pero a pesar de los esfuerzos no fue posible salvar su vida.

"Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida", señaló la Fundación AlmaRosa y el Grupo JAO, organizadores del evento.

La Carrera de las Rosas, que este año reunió a más de 15.000 corredores, comenzó en 2016 con el propósito de promover la detección temprana del cáncer de mama y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención.

