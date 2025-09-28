Un joven herido grave en la cabeza durante un presunto ataque por atropello en Cisjordania

"Paramédicos y técnicos del MDA (Magem David Adom) están brindando atención médica en el lugar a un joven de unos 20 años en estado grave con una herida en la cabeza", dice el servicio de emergencias en una nota sobre el ataque.

El Ejército indicó por su parte que las fuerzas de seguridad israelíes mataron al "terrorista" que "llevó a cabo un ataque con atropello en el lugar".

Medios israelíes como Times of Israel y Ynet informan de que un camión aceleró y colisionó contra un vehículo israelí, ante lo que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra el camión e hirieron al joven, de nacionalidad israelí, por error.

"Los soldados afirmaron que, antes de la colisión, el camión aceleró", dice Ynet, pero ningún organismo oficial israelí se ha pronunciado aún acerca de las circunstancias del incidente.

