Una familia moldava recorre casi 2.000 kilómetros para votar en elecciones cruciales

Según el portal NewsMaker, se trata de Vitali, Irina y su hijo que viajaron de Hong Kong a Pekín para ejercer su derecho a voto en unos comicios que decidirán si la antigua república soviética continúa la vía europea o vuelve bajo el paraguas de Moscú.

Y es que la única mesa de votación habilitada para la comunidad moldava en China se encuentra en Pekín.

En total, Moldavia ha abierto en el extranjero más de 300 colegios electorales, la mayoría de ellos en países europeos.

Precisamente el voto de la diáspora fue clave para dar la victoria al rumbo europeo del país en el referéndum y las presidenciales del año pasado.

Mientras, Moscú criticó previamente la apertura de solo dos colegios electorales en territorio ruso, donde viven centenares de miles de moldavos.

La presidenta de Moldavia, la europeísta Maia Sandu, pidió hoy a sus conciudadanos votar en masa en esas elecciones para "salvar el país" hoy, ya que mañana "puede ser demasiado tarde".

De acuerdo con una última encuesta de la compañía iData, que corrige anteriores pronósticos, el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), que promueve el ingreso del país en la Unión Europea para el 2030, y el Bloque Electoral Patriótico, partidario del acercamiento a Rusia, recibirían en torno al 33 % de los apoyos.

También tiene posibilidades de entrar en el Parlamento Nuestro Partido, del excandidato presidencial Renato Usatii, con 5,1 % de los sufragios.

A la vez, la mayoría de los expertos coinciden en destacar el carácter impredecible de los comicios, que pueden acabar con cualquier resultado, incluida su repetición y anulación.

A falta de encuestas a pie de urna, los primeros resultados oficiales serán ofrecidos por las autoridades electorales del país después de las 21.00 horas (18.00 GMT).