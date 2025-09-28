Unos 190 incidentes en Portugal peninsular con el paso de la depresión Gabrielle

El comandante de la ANEPC Elísio Pereira explicó que esos incidentes tuvieron lugar entre la pasada medianoche y las 10.00 hora local (09.00 hora GMT) de este domingo, y que se han dado especialmente en la parte norte del país, sobre todo, en el área metropolitana de Oporto.

Agregó que la causa principal es el fuerte viento que sopla y las lluvias intensas.

Aun así, afirmó que, según las indicaciones que tienen, "la tendencia es que la situación mejore con el paso de las horas este domingo y que comience la normalidad al inicio de la tarde".

Según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), para este domingo se esperan lluvias, a veces fuertes, que van a ir disminuyendo de intensidad a lo largo de la mañana.

El viento va ser intenso en la costa y en zonas elevadas, con fuerte oleaje en el mar.

El cielo va a estar muy nublado, pero irá despejándose de norte a sur en las próximas horas.

En declaraciones a la cadena SIC Notícias, la meteoróloga de IPMA, Ângela Lourenço, señaló que pasado el mediodía se espera que la tormenta entre a España por la zona de Castelo Branco y Portalegre.

Gabrielle se aproximó esta semana como huracán de categoría 1, la de menor intensidad, al archipiélago portugués de las Azores, en el Atlántico, pero perdió fuerza al llegar a las islas y quedó rebajado a tormenta postropical, que ha seguido disminuyendo su intensidad en su avance hacia el este hasta convertirse en depresión y tocar ayer Portugal continental.