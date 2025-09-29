Activistas confirman dos nuevos feminicidios en Cuba y el total sube a 32 en 2025

Una de las víctimas es Yamila Zayas Toledo, de 35 años, quien el pasado 26 de septiembre fue asesinada por su expareja en el municipio Jagüey Grande, de la provincia Matanzas (oeste).

Las activistas recalcaron que Zayas había presentado un día antes del homicidio una denuncia formal ante la policía de la localidad, pero "su agresor no fue debidamente contenido".

Además, la plataformas en mención verificaron el feminicidio de Dayli Acosta Oceguera, de 24 años, quien estuvo desaparecida desde el 22 hasta el 26 de septiembre, cuando su cuerpo fue encontrado en el Parque Lenin de La Habana.

Las organizaciones añadieron que actualmente investigan tres casos que necesitan acceso a la indagación policial en las provincias Santiago de Cuba (este), y las centrales Villa Clara (1) y en Camagüey (1).

Estas plataformas han insistido en que se declare un "estado de emergencia por violencia de género". Su labor y la difusión de estos sucesos en los medios independientes ha contribuido a ponerlos en foco.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y aunque no hay en la prensa estatal informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre esta problemática.

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado. En juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.

Recientemente, la Fiscalía general, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones cubanas anunciaron la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios en la isla.