Activistas se enjaulan frente a la FAO en Roma en protesta contra agricultura industrial

La acción, organizada por Greenpeace, representaba una "granja industrial" con humo rosa para simbolizar las emisiones de metano y efectos de sonido, para exigir una transición justa alejada de la producción industrial de carne y lácteos, según explicó la entidad ecologista en una nota.

En total, instalaron diez jaulas donde se encerraron activistas disfrazados de vacas y cerdos, portando carteles con mensajes como "Granjas, no fábricas" y "Agroecología ahora".

"La agricultura industrial está contaminando el agua, agotando los suelos, arrasando los bosques y acelerando el calentamiento global", afirmó la activista de Greenpeace Shefali Sharma.

La protesta tuvo lugar después del llamamiento de más de 90 organizaciones internacionales de los sectores ambiental, alimentario, agrícola y de desarrollo, que urgieron a los gobiernos a reducir las emisiones del sector agrícola mediante una "transición justa" hacia sistemas basados en la agroecología.

Los activistas advirtieron que "la falta de acción hará imposible limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C y proteger ecosistemas vitales como el Amazonas".

"La agricultura industrial controlada por corporaciones es la segunda causa más grande del cambio climático y el principal impulsor de la deforestación. Pero es un mito que necesitemos agroquímicos, granjas industriales y apropiación de tierras para alimentar al mundo. La agroecología es simplemente una obviedad climática", añadió Teresa Anderson, líder global de justicia climática en ActionAid Internacional.