Al menos 20 muertos en ciudad de Gaza tras otra noche de expansión de la operación israelí

Trece cadáveres llegaron al Hospital Shifa, el más importante de la ciudad y de la Franja, tras una noche en la que el complejo se vio rodeado por drones del Ejército israelí que impidieron el acceso al centro durante horas, indicaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad gazatí.

Los otros siete cuerpos llegaron a las morgues del Hospital Bautista Al Ahli. Además, el recuento de los informadores gazatíes recoge tres víctimas mortales más que llegaron a los hospitales de Al Awda (Nuseirat, centro), Mártires de Al Aqsa (Deir al Balah, centro) y Nasser (Jan Yunis, sur) respectivamente.

La capital se mantiene como el núcleo de la ofensiva de Israel contra la Franja, recogiendo la mayor cantidad de víctimas mortales y heridos ante la combinación de fuego de artillería y aéreo que someten la ciudad desde mediados de agosto, así como la operación terrestre en expansión desde el pasado 16 de septiembre.

Los tanques del Ejército israelí avanzan especialmente en los barrios de Talal Hawa (suroeste de la ciudad) y Nasser (noroeste), hallándose este último muy cerca del campamento de refugiados de Shati, junto a la playa y uno de los mayores refugios para los desplazados en la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una de las vías que utilizaron para maniobrar hacia el corazón de la ciudad es la calle Al Nasr, que desciende de Nasser hacia el distrito de Rimal y por la que ayer circularon los blindados israelíes, según fuentes gazatíes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un comunicado en sus canales de difusión este lunes, el equipo de emergencias y ambulancias de la Franja aseguró haber recuperado nueve cadáveres en la calle Al Nasr.

Los tanques también llegaron a situarse a unos 700 metros del Hospital Shifa, si bien se retiraron nuevamente este lunes por la mañana.

El Hospital Al Helou, también próximo a la calle Al Nasr por la que discurrieron los blindados, sufrió ataques con dos proyectiles de artillería a última hora del domingo, cuando unos 90 pacientes se encontraban en su interior, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Ambos son parte de los ocho últimos hospitales operativos en la capital.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 66.000 personas desde octubre de 2023.