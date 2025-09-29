Al menos ocho muertos y 14 heridos al colisionar autobús y un camión en el sur de Egipto

El Cairo, 29 sep (EFE).- Al menos ocho personas murieron y 14 resultaron heridas al colisionar este lunes un autobús de transporte público con un camión en la carretera que une El Cairo con la gobernación de Al Minya, a unos 260 kilómetros al sur de la capital egipcia.