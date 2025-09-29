Al menos un fallecido y 99 rescatados tras el colapso de un internado en Indonesia

Yakarta, 30 sep (EFE).- Al menos una persona falleció y 99 fueron rescatadas tras el derrumbe el lunes en un internado de la isla indonesia de Java mientras los alumnos rezaban en la planta baja del edificio, informan este martes los equipos de emergencia.