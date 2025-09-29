Alemania, Francia y Polonia, unidas en apoyo a Kiev, saludan victoria del PAS en Moldavia

El ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, actuó como anfitrión de sus homólogos francés, Jean-Noël Barrot, y alemán, Johann Wadephul, en lo que se conoce como el formato del Triángulo de Weimar, tras lo cual se les sumó su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga.

La cita, celebrada en el Palacio Belweder de la capital polaca, se produjo en un contexto marcado por las recientes incursiones de drones y cazas rusos en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN y un día después de las elecciones en Moldavia.

Sikorski denunció en una rueda de prensa posterior que Rusia "busca la confrontación" y agradeció el refuerzo de la defensa aérea del flanco oriental de la OTAN con cazas franceses y alemanes.

"En los últimos días hemos vivido una nueva ola de ataques híbridos contra Estados de la OTAN. Rusia quiere poner a prueba nuestra determinación. Esto debe recibir una respuesta clara y unida", señaló por su parte Wadephul.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante esta amenaza, aseguró que la respuesta debe ser "clara y unificada" y recordó que la Alianza Atlántica "protege cada centímetro de su territorio".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ningún Estado miembro se quedará solo", prometió.

Sikorski recalcó que los tres ministros coinciden en que "la clave para limitar las acciones de Rusia es fortalecer las sanciones".

Hizo un llamamiento a cerrar "todas las lagunas legales" en el régimen de sanciones contra el Kremlin y su maquinaria bélica.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró al respecto que la Unión Europea (UE), en coordinación con EE.UU., "va a impedir que Rusia financie su guerra", a través del 19º paquete de sanciones que los países aún deben aprobar.

El galo indicó que "todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve: Rusia está sufriendo una derrota militar, política y económica".

Barrot sostuvo que la economía rusa "se encuentra agónica, estrangulada por el esfuerzo bélico, los ataques ucranianos que han reducido la capacidad de refinado de Rusia en aproximadamente un 17 % y las sanciones masivas a las que VladÍmir Putin sigue sometiendo a su propio pueblo".

El jefe de la diplomacia gala calificó las recientes incursiones de drones y cazas rusos en Polonia, Rumanía y Estonia como un intento de Rusia de "enmascarar su fracaso".

"Hoy Rusia intenta iniciar una nueva fase de la guerra: una fase de escalada y de guerra híbrida abierta contra toda la comunidad transatlántica. Moscú provoca y espera, observando la reacción de los socios", recalcó.

"Tenemos todos los recursos necesarios para obligar a Rusia a detener la guerra y sus provocaciones", señaló.

El ministro subrayó que Ucrania ya es uno de los principales contribuyentes a la seguridad del continente y está dispuesta a compartir su experiencia en resistencia y contención de los rusos.

Según Sibiga, la integración del sistema ucraniano de defensa antiaérea en un sistema europeo único de defensa aérea debe convertirse en uno de los primeros y decisivos pasos para reforzar la defensa común.

En este contexto de agresiones rusas ya no sólo contra Ucrania sino contra otros países europeos y de la OTAN, los tres países de la UE se mostraron satisfechos con la abrumadora victoria del partido oficialistas PAS de la presidenta moldava Maia Sandu en los comicios legislativos del domingo, algo que expresaron tanto los ministros como sus respectivos líderes.

De hecho, en una declaración conjunta, los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Friedrich Merz; de Francia, Emmanuel Macron, y de Polonia, Donald Tusk, afirmaron que el pueblo moldavo ha demostrado una vez más que no permitirá que Rusia les arrebate su futuro en paz y libertad a través de "la injerencia sin precedentes" de Moscú, que incluyó esquemas de compra de votos y desinformación".

"Estos intentos híbridos han buscado socavar las instituciones democráticas del país y su camino hacia la Unión Europea (UE)", denunciaron.

Merz, Macron y Tusk reafirmaron su compromiso de mantener el apoyo al desarrollo democrático, las reformas y el crecimiento económico de Moldavia, así como de fortalecer su resiliencia, en particular en su camino hacia la UE.