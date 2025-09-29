Antònio Costa apuesta por aumentar el gasto en defensa para que Europa sea influyente

"Si queremos ser libres y autónomos, no podemos depender militarmente de otras potencias" y si Europa quiere ser influyente y que se le escuche, por ejemplo en Oriente Medio, "no va a ser suficiente con enarbolar grandes principios, emitir comunicados o "blandir nuestro poder económico".

Costa hizo este alegato durante el discurso que pronunció al recibir el premio Fórum Europa, en una ceremonia que presidió Felipe VI en el Teatro Real, y donde también remarcó que Estados Unidos, el mayor aliado de Europa hasta la fecha, "está cambiando y mucho y está tratando de cambiar el orden mundial que surgió de las ruinas de la II Guerra Mundial".

El presidente del Consejo europeo afirmó que en este nuevo mundo "más peligroso y más áspero", hay que defender el modelo europeo: "cuando nuestros aliados nos inspiran menos confianza y nuestros adversarios incrementan sus amenazas, tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos".

"El poder blando por sí sólo", afirmó el presidente del Consejo Europeo, "no basta en un mundo, donde, cada vez más prevalece el poder duro".

La UE, dijo Costas, "es hija de ese tiempo" y tiene en su ADN "la cooperación, el diálogo y el multilateralismo" y entre sus principios, la democracia, la igualdad, los derechos humanos, y un sistema comercial justo y predecible. "Y no vamos a renunciar a ello", advirtió.

Además, puso en valor el pasado común y compartido de España y Portugal a raíz de que ambos países conquistaran la democracia, y señaló que la UE es ahora el proyecto de ambos como el de otros 25 socios y el de quienes merecidamente aspiran a sumarse a la Unión.

También habló de los "problemas y decepciones", a veces frustración, que puede generar la Unión, pero ante esto, llamó a hacerse dos grandes preguntas: la primera, si por separado, sin el mercado único o sin la libertad de movimientos, Europa podría tener mayor capacidad de negociar con EEUU o ser "un aliado indispensable" de Ucrania contra la guerra de agresión de Rusia.

Se preguntó también, si por separado la UE podría tener más influencia para detener "la inaceptable barbarie en Gaza".

"No, no lo haríamos mejor por separado", respondió a su primera pregunta, dando paso a una segunda cuestión sobre cómo mejorar el proyecto europeo".

Y su respuesta fue que Europa debe avanzar, transformarse y atreverse para mirar más allá y para conseguirlo debe, a su juicio, guiarse por tres grandes principios: "unidad, solidaridad e imaginación".

El exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presentó al galardonado; destacó su carisma y subrayó que su voz, como presidente del Consejo Europeo, "tiene que resonar fuerte" en este momento en el que los europeos se recrean "un poco" en sus debilidades en lugar de hacerlo en sus fortalezas.

Unas "fortalezas", aseguró, que deben ser utilizadas "como palanca" para seguir avanzando, "como tú, Antonio, has hecho en los cargos que has ocupado", desde primer ministro de Portugal pasando por alcalde de Lisboa o ministros en varios gobiernos de su país.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, intervino también en la ceremonia por videoconferencia, recalcando que nadie como Antonio Costa "ejemplifica" el espíritu europeo.