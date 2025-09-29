Bloque opositor moldavo no reconocerá resultados hasta que se estudien irregularidades

"Hay irregularidades que revisamos a medida que llegan las denuncias, y las presentaremos (a las autoridades) del modo correspondiente. Mientras todas las denuncias no sean estudiadas, no reconoceremos los resultados de las elecciones", aseveró Dodon en una manifestación convocada frente al Parlamento.

Según los datos oficiales, tras el escrutinio del 99,91 % de los votos, en los comicios de ayer se impuso el europeísta Partido Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta moldava, Maia Sandu, con el 50,16 %, mientras que el BEP consiguió el 24,19 %.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,97 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,72 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

Dodon señaló que las denuncias serán presentadas a la Comisión Electoral Central y si esta se niega a estudiarlas, serán enviadas a la Corte de Apelaciones y posteriormente al Tribunal Supremo y luego al Tribunal Constitucional.

"Actuaremos estrictamente conforme a la ley", aseveró.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta de Telegram agradeció a los ciudadanos y a sus colegas del Partido Socialista y del Bloque Patriótico, y llamó "a ser extremadamente atentos durante el recuento de votos".

"Entre las autoridades del PAS en estos momentos cunde el pánico y ellos se preparan para esgrimir diversas excusas, justificaciones y ardides al margen de la ley y de las normas democráticas (...) incluyendo la posibilidad de cancelar las elecciones, ya que el PAS se convirtió en un régimen autoritario que se niega categóricamente a ceder el poder", sostuvo.