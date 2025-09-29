Boluarte anticipa una reunión con Lula para hablar del tren bioceánico entre Brasil y Perú

Lima, 29 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este lunes que durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas pudo acordar con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, una reunión bilateral para conversar sobre el proyecto del tren bioceánico que uniría a los puertos de Bahia (Brasil) y Chancay (Perú).