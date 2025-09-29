BPI luso, controlado por CaixaBank, recibe 103 millones de euros con OPV de BFA angoleño

Lisboa, 29 sep (EFE).- El Banco BPI portugués, controlado por el grupo español CaixaBank, informó este lunes de que ha recibido cerca de 103 millones de euros en kuanzas angoleños por la venta del 14,75 % del capital social del Banco de Fomento Angola (BFA).