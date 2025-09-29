Cae en Jordania una red de narcotráfico con 14 detenidos e incautaciones de drogas y armas

Según un portavoz de la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección Antidrogas llevaba semanas investigando a la célula, acusada de almacenar cargamentos de estupefacientes para su venta y distribución en distintas zonas del país.

Los agentes irrumpieron finalmente en varios almacenes de la red, donde hallaron 160 paquetes de hachís, medio kilo de cocaína y una cantidad no especificada de pastillas. En la operación fueron arrestados los 14 integrantes del grupo.

En un segundo operativo, una unidad especial se desplegó en la provincia de Balqa, en el centro del reino hachemí, para capturar a uno de los narcotraficantes más buscados del país.

El sospechoso, considerado el principal abastecedor de los distribuidores locales, fue arrestado tras resistirse a los agentes, y en su poder se encontraron 29 paquetes de hachís y cuatro armas de fuego.

Una tercera intervención se produjo en la región de la Badia Central, un desierto que cubre aproximadamente el 80% de Jordania, principalmente en su parte oriental, donde otro traficante fue sorprendido mientras transportaba 50 paquetes de hachís con la intención de venderlos.

Los enfrentamientos y tiroteos en la frontera norte de Jordania con grupos de narcotraficantes son frecuentes y es habitual que se produzcan muertos.

Desde el año pasado han proliferado en Jordania los intentos de contrabando de narcóticos con drones, después de que las autoridades del país árabe intensificaran la vigilancia en la frontera.

Las fuerzas de seguridad recalcaron que las tres operaciones forman parte de la estrategia nacional contra el narcotráfico, basada en una política de “tolerancia cero” destinada a frenar el contrabando y a cortar los vínculos de las redes locales con organizaciones criminales transfronterizas.