Canadá designa al grupo mafioso indio Bishnoi como una organización terrorista

El Ministerio de Seguridad Pública de Canadá explicó en un comunicado que la organización delictiva, dedicada al asesinato, tiroteos e incendios provocados, "cumple la definición de grupo terrorista" de acuerdo a las leyes del país.

"La banda Bishnoi es una organización criminal transnacional que opera principalmente desde la India. Tiene presencia en Canadá y está activa en áreas con comunidades de la diáspora significativas", señaló el Gobierno canadiense, que añadió que el grupo crea "un clima de inseguridad en estas comunidades al atacarlas".

La inclusión de Bishnoi en la lista de terroristas significa que cualquier propiedad, vehículo o dinero perteneciente a ese grupo en Canadá puede ser congelado o incautado.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Gary Anandasangaree, declaró que "comunidades específicas han sido objeto de terror, violencia e intimidación por parte de la banda Bishnoi".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Incluir a este grupo de criminales terroristas en la lista nos proporciona herramientas más poderosas y eficaces para confrontar y detener sus crímenes", continuó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La banda ha sido vinculada en India con recientes amenazas de muerte contra las estrellas del cine indio Shah Rukh Khan, también conocido como el 'rey de Bollywood', y Salman Khan, además del asesinato en 2022 del rapero Sidhu Moose Wala.

En Canadá, la Policía Montada considera que el grupo es responsable de atacar a independentistas sij indios en nombre de las autoridades de Nueva Delhi, algo que el Gobierno indio rechaza.

En 2023, el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó a agentes indios del asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio de 2023 en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.

Singh Nijjar fue tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij y había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.

Fuentes policiales que están investigando el asesinato de Singh Nijjar relacionan su muerte y otros ataques contra activistas sij en Canadá con la banda Boshnoi.