Canciller colombiana renuncia a su visa y asegura que hay tensión con Estados Unidos

"Evidentemente las relaciones están tensas (...) porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza", dijo la canciller en una rueda de prensa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes por la noche que le retirará el visado a Petro por instar a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

"Sentimos que es una retaliación (castigo) frente a las manifestaciones de defensa del Derecho Internacional Humanitario por denunciar el genocidio en Gaza", agregó Villavicencio sobre la retirada del visado del mandatario colombiano, un firme defensor de la causa palestina y crítico de Israel, con quien rompió relaciones en mayo de 2024 a raíz de la guerra.

Según la canciller, cada vez más países entienden que lo que Colombia quiere es "tener un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la paz y con la diplomacia multilateral como herramientas esenciales para superar los conflictos, las controversias que hay y que aún puedan existir a nivel internacional".

Sobre la renuncia a su visado estadounidense, en solidaridad con Petro, Villavicencio afirmó que se trata de una decisión personal y no de todo el Gobierno colombiano.

"Las personas que quieran hacerlo, que deseen renunciar a este visado, pues lo vamos a hacer, pero no es una decisión impulsada por el Gobierno", dijo la ministra quien subrayó que se trata de un gesto solidario con el presidente "porque él lo que hizo (en Nueva York) fue llamar al pacifismo, llamar al mantenimiento de la paz, llamar a la no agresión entre los pueblos, llamar a que en el siglo XXI terminen todas las guerras".

"Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo que también lo somos y renunciamos a ese documento", añadió.

El pasado sábado, el secretario jurídico de la Presidencia de Colombia, Augusto Ocampo, anunció también su renuncia voluntaria a la visa estadounidense en solidaridad con Petro.

Ante las críticas que ha recibido Petro de distintos sectores por incitar a la desobediencia de los soldados estadounidenses, que fue lo que motivó la revocatoria de su visado, Villavicencio indicó que cada uno es libre de pensar lo que quiera.

"Si hay partidos políticos, organizaciones empresariales o ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con la postura de dignidad de un país frente a estos hechos, pues no podemos obligarles a que ellos la asuman, pero la posición del Gobierno (...) es que no podemos bajar la cabeza frente a un genocidio", reiteró.

La ministra subrayó además que a pesar de que ni ella ni el presidente tendrán de ahora en adelante el visado de EE.UU., "Colombia quiere seguir y va a seguir participando activamente en los escenarios multilaterales".

Colombia asumirá en enero próximo un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y, según la funcionaria, el Gobierno ya está trabajando con la misión ante Naciones Unidas en los temas que han establecido "como prioritarios", que tienen que ver con la lucha contra las drogas, el cambio climático y la paz mundial.

"Esos son los tres temas que nosotros queremos llevar como país al Consejo de Seguridad y el hecho de que no tengamos visa no tiene que ver nada con que se pueda seguir dialogando (con Estados Unidos), pero lo que pedimos que sea un diálogo más equitativo, un diálogo más de tú a tú y aunque tengamos diferencias, eso no debería impedir el que dialogáramos", manifestó.