Condenada a siete años en EEUU por defraudar a banco JPMorgan en la venta de su 'start-up'

Nueva York, 29 sep (EFE).- Un juez de Nueva York condenó este lunes a siete años de cárcel a una antigua promesa de los negocios, Charlie Javice, por defraudar al banco más grande de EE.UU., JPMorgan Chase, en la venta de su 'start-up' en 2021.