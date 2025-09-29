Corea del Norte no renuncia al programa nuclear porque "equivaldría a una rendición"

Naciones Unidas, 29 sep (EFE).- Corea del Norte advirtió este lunes en la Asamblea General de la ONU que no renunciará a su programa nuclear ni firmará ningún acuerdo por una península coreana desnuclearizada porque, para ellos, eso "equivale a pedirnos renunciar a nuestra soberanía y el derecho a nuestra existencia".