Cuba envía condolencias a Vietnam por las muertes y daños del tifón Bualoi

"Expresamos nuestras condolencias a Vietnam por las pérdidas de vidas humanas y los daños materiales provocados tras el paso del tifón Bualoi", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en X.

Además, manifestó la "solidaridad" del país caribeño y la "convicción de que el Partido, el Gobierno y el pueblo vietnamitas superarán estos difíciles momentos".

Al menos 11 personas han muerto y 13 permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada de este lunes después de que las autoridades ordenaran evacuar a casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

La mayoría de víctimas mortales ocurrieron en la provincia septentrional de Ninh Binh, donde el tifón provocó un tornado que arrasó una decena de casas y dejó nueve fallecidos, según informaron medios oficiales.

Los otros fallecidos son dos personas que fueron arrastradas por la crecida de las aguas.

El Gobierno de Hanói informó en su portal de internet que además 33 personas resultaron heridas y decenas de casas y edificios han sufrido daños debido al desastre natural.

Vietnam fue duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido la nación asiática en las últimas tres décadas.