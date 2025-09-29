David Trueba clausurará la Seminci con el estreno mundial de 'Siempre es invierno'

La obra, una coproducción hispano-belga, es una tragicomedia romántica ambientada en Bélgica que explora la pérdida y el vacío tras una ruptura sentimental y la posibilidad de reinicio, que cuenta en el reparto también con la actriz francesa Isabelle Renauld ('La eternidad y un día') y Amaia Salamanca ('Muertos S.L.'), informó la organización en nota de prensa.

La historia sigue a un arquitecto paisajista que viaja a Lieja para un congreso de arquitectura donde su relación sentimental llega a su fin. Desorientado, decide quedarse solo en la ciudad belga para reconstruir su futuro, hasta que conoce a una mujer mayor que él que trabaja como voluntaria en el congreso.

Con este proyecto, Trueba rompe su regla de no adaptar al cine sus propias obras literarias. "Nunca he querido llevar mis novelas al cine", reconoce el cineasta, quien hasta ahora había rechazado tanto sus propias adaptaciones como las propuestas de otros directores.

Sin embargo, 'Blitz' le planteó un desafío diferente: "Trata de algo enormemente gráfico y visual, que es el perceptible paso del tiempo sobre las personas. Un elemento que en el cine puede enriquecerse y eso convierte el reto de la adaptación en más estimulante".

David Trueba dirige de nuevo a David Verdaguer, tras su primera colaboración en 'Saben Aquell', el acercamiento al humorista Eugenio por el que ganó el Goya al mejor actor protagonista. "Trabajar con él es como trabajar con zapatillas de estar por casa, porque te hace sentir muy a gusto. Es divertido y aprendes muchísimo estando con él", afirma el intérprete sobre el director.

La filmografía de Trueba abarca desde comedias hasta dramas intimistas, que se distinguen por su mirada humanista y su capacidad para retratar con sensibilidad las relaciones personales y los pequeños momentos de la vida.

Entre sus películas más destacadas se encuentran 'La buena vida' (1996), 'Soldados de Salamina' (2003), adaptación de la novela de Javier Cercas, y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013), uno de sus mayores éxitos, que reunió seis premios Goya, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion original.