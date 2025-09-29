Detienen mujer en Venezuela por presunta venta ilegal de gasolina en frontera con Colombia

En una publicación en Instagram, la institución policial indicó, sin ofrecer mayores detalles, que la captura tuvo lugar durante un procedimiento en el que se incautaron 1.600 litros de gasolina "contenidos en distintos recipientes de vidrio y plástico".

Según la información oficial, la detención estuvo a cargo de funcionarios de la División Motorizada de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía, como parte de las labores "de patrullaje preventivo".

En agosto pasado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció un reforzamiento de la vigilancia, con unos 15.000 efectivos, en la frontera que comparten Venezuela y Colombia.

Esa movilización se ordenó en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, así como más 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas considera una "amenaza".

