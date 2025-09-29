Dolly Parton pospone sus conciertos en Las Vegas a 2026 por motivos de salud

Redacción Internacional, 29 sep (EFE).-La cantante estadounidense Dolly Parton anunció que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud.