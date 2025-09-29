Dolly Parton pospone sus conciertos en Las Vegas a 2026 por motivos de salud

"Como muchos saben, he estado enfrentando algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos", explicó la artista en un comunicado publicado en su cuenta de X.
Parton señaló que los tratamientos médicos le impedirán ensayar y preparar el espectáculo como desea: "Ustedes pagan buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes".
La intérprete de música country descartó que este aplazamiento suponga una retirada de los escenarios, "solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show (…) y para más grandes aventuras junto a todos ustedes", añadió.
La serie de conciertos 'Dolly: Live in Las Vegas', prevista inicialmente para los días 4, 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre de 2025 en The Colosseum at Caesars Palace, se celebrará finalmente los días 17, 19, 20, 23, 25 y 26 de septiembre de 2026, según el comunicado de la cantante.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy