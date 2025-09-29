Ejército sudanés dice haber avituallado a tropas en Al Fasher por primera vez en 6 meses

Según afirmaron este lunes a EFE fuentes militares, los lanzamientos "incluyeron armas y alimentos" para los militares y "sus fuerzas aliadas", que casi a diario anuncian haber repelido ataques de las FAR contra la ciudad, único baluarte del Ejército en todo Darfur, y bajo asedio de los paramilitares desde mediados de 2024.

Los lanzamientos fueron posibles después de que "el Ejército destruyera ayer (domingo) los avanzados sistemas de defensa aérea instalados por las FAR alrededor de Al Fasher, que suponían un importante obstáculo para las operaciones de lanzamiento aéreo", detalles las fuentes.

Se trata del primer intento del Ejército sudanés de hacer lanzamientos aéreos para sus fuerzas en la ciudad desde que las FAR anunciaran en junio haber derribado un avión de carga militar del Ejército, tipo Antonov, en las afueras de la urbe.

Las FAR, enfrentadas con el Ejército en una guerra devastadora desde abril de 2023, no han reaccionados de momento a las afirmaciones de las fuentes militares sudaneses, si bien en las últimas semanas han reiterado su decisión de controlar Al Fasher.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De tomar la ciudad, que acoge varios campamentos con cientos de miles de desplazados por la guerra, el mayor de ellos el de Abu Shouk, las FAR contarían con un territorio unificado y estratégicamente más defendible, desde donde poner en marcha las instituciones de gobierno paralelo que anunciaron hace meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El asedio impuesto por las FAR sobre la ciudad desde mayo de 2024 impide la entrada de alimentos, medicamentos y suministros básicos, por lo que son frecuentes las enfermedades y la muerte de habitantes y desplazados por hambre y desnutrición.

Los repetidos ataques de los paramilitares para controlar la zona coinciden con una amplia ofensiva lanzada por el Ejército hace una semana para recuperar las áreas controladas por las FAR en el norte del vecino estado de Kordofán y abrir así una vía para romper el asedio de Al Fasher.

El Ejército sudanés consiguió recuperar Jartum en marzo pasado, tras lo cual expulsó a los paramilitares hacia el oeste, donde se habían apoderado durante la guerra de los cinco estados de Darfur, junto con sus respectivas capitales, con excepción de Al Fasher.

La guerra en Sudán, desatada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de trece millones, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.