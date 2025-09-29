El BBVA anuncia un dividendo récord en noviembre y tienta al accionista del Sabadell

El anuncio llega en la víspera de que el Banco Sabadell reúna a su consejo de administración para dar su opinión sobre la oferta mejorada del BBVA y la duda de si será suficiente para convencer al empresario mexicano David Martínez, quien controla un 3,8 % del banco catalán, para que acabe apoyando la opa.

BBVA lanzó en mayo de 2024 una oferta pública de adquisición al también banco español Sabadell, y la pasada semana anunció que mejoraba su oferta con la esperanza de que triunfe su opa.

Tradicionalmente el BBVA aprueba en estas fechas un dividendo a cuenta del ejercicio que suele repartir entre sus accionistas en octubre, sin embargo, en esta ocasión el pago se efectuará en noviembre, cuando se espera que la opa ya se haya liquidado.

No obstante, en el supuesto de que la opa triunfe y el 4 de noviembre no se haya liquidado, el dividendo se pagaría tres días hábiles bursátiles después de que se haya hecho y no el 7 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El BBVA ya había dejado claro que no realizaría ninguna distribución de dividendos, reservas ni ningún otro tipo de reparto a sus accionistas durante el período de aceptación de la oferta, pero eso no es óbice para que este lunes haya desvelado sus planes y hecho un guiño a los accionistas del Sabadell.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Quienes acudan al canje propuesto por el BBVA, cuyo plazo de aceptación concluye el viernes 10 de octubre, pasarán a ser accionistas del BBVA y, como tales, participarán plenamente en la política de retribución del banco. Es decir, recibirán un dividendo del banco español que antes no les correspondía porque no eran accionistas de la entidad.

Además, este es el dividendo a cuenta más alto de la historia del BBVA y supera con creces los 8 céntimos pagados en 2021, los 12 de 2022, los 16 de 2023 o los 29 céntimos de 2024, que unidos a un abono complementario de 41 céntimos elevaron a 0,70 euros el dividendo a cargo del pasado ejercicio, el más alto desde 2007.

En un comunicado el banco español BBVA explica que la mejora del beneficio y el fortalecimiento de la posición de capital han permitido a la entidad aumentar de forma progresiva la retribución a sus accionistas.

El grupo que preside Carlos Torres también insiste en su fuerte compromiso con la creación de valor para sus accionistas.

La política de remuneración al accionista del BBVA contempla la distribución anual de entre el 40 % y el 50 % del beneficio generado por el grupo, que puede combinar el pago de dividendos en efectivo con las recompras de acciones.

La implementación de esta política se realiza a través de dos pagos, uno a cuenta, en el año en curso, y que en esta ocasión será en noviembre; y uno complementario, una vez cerrado el ejercicio.

Adicionalmente, el BBVA recuerda que tiene el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12 % y que, según trasladó a finales de julio, supondrá contar con aproximadamente 13.000 millones de euros (15.240 millones de dólares) para repartir entre sus accionistas en el corto plazo.

En esos 13.000 millones se incluye la recompra de acciones de cerca de 1.000 millones ya aprobada, la potencial distribución ordinaria de los resultados de 2025 y el exceso de capital sobre el 12 % acumulado al final del año.