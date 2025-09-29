El CAC-40 termina con una tímida subida (+0,13 %) gracias al sector del lujo

El CAC-40 cerró en los 7.880,87 puntos, con 21 valores al alza, uno sin cambios y 18 a la baja.

El grupo de lujo Kering se disparó el 4,71 %, secundado por Hermès, que avanzó el 2,42 %, y el grupo LVMH, que subió el 1,43 %. Los analistas financieros estiman que el lujo ha iniciado su recuperación tras un largo bache en su cotización bursátil, afectada por la caída del mercado asiático.

En el otro lado de la moneda, TotalEnergies cerró a la baja (-2,21 %), así como el banco Société Générale (-1,29 %).