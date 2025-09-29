El diestro peruano Roca Rey corta su temporada en España para recuperarse de sus lesiones

Esa tarde tiene previsto estoquear seis toros en solitario por su décimo aniversario de alternativa.

Según un comunicado de su oficina de prensa, Roca Rey ha tenido numerosos percances este año, cuyas consecuencias se añaden a la "preocupante hernia que padece desde 2019, que requiere un tratamiento crónico y continuado, y que se reactivó tras la fuerte voltereta sufrida en Valladolid (España), con pérdida de fuerza en el hombro y el brazo izquierdos".

"A ese diagnóstico -sigue la nota- se suman las lesiones acumuladas en el hombro, el tobillo, la fragilidad en el tendón de Aquiles y las costillas derechas, que en los últimos meses le han obligado a torear infiltrado en repetidas ocasiones", por lo que el torero, "muy a su pesar", ha tomado la decisión de detener su actividad en España "para preservar su salud".

Hasta esa corrida contratada en su Lima natal, en el abono del Señor de los Milagros, Roca Rey dejará de cumplir los tres compromisos que le quedaban en España: el 4 de octubre en Úbeda (Jaén), junto a Morante de la Puebla y Juan Ortega; el 11 en la feria del Pilar de Zaragoza, con Alejandro Talavante y Tristán Barroso; y el 18 en Illescas (Toledo), en una corrida mixta con el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y la novillera Olga Casado.

"Roca Rey lamenta profundamente no poder cumplir con esas tres corridas que aún tenía programadas, todas con los tendidos prácticamente llenos, y agradece de corazón el apoyo y cariño de la afición en este difícil momento", finaliza la nota.