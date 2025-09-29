El euro sube hasta los 1,1730 dólares

Con ello el euro continuó con una ligera tendencia al alza que había mostrado ya el viernes después de que se conocieran los datos de inflación de EEUU sin que hoy hubiera nuevos impulsos que empujasen la moneda única en una u otra dirección.

El Banco Central Europeo (BC) fijó el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1723 dólares.

Con respecto a otras divisas importante el BCE fijó los tipos de cambio de referencia en 0,87230 libras esterlinas, 174,38 yenes japoneses y 0,9332 francos suizos.