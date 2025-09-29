El ministro de Defensa noruego llama "imprudentes" las violaciones rusas del espacio aéreo

"Hemos tenido violaciones del espacio aéreo de Rusia en el norte, pero tenemos una larga tradición de permanecer tranquilos y con gran determinación. Esto es un comportamiento imprudente", dijo el noruego en el Foro de Seguridad de Varsovia sobre la experiencia de su país en situaciones como la vivida recientemente en Polonia, Estonia y Rumanía.

"Puede que se deba a mala navegación", pero "Rusia debe tomar más márgenes de seguridad cuando operan cerca de nuestras barreras", abundó el político al ser preguntado sobre Noruega y sus capacidades ante amenazas como la que representa Rusia, país que se sospecha esté detrás de recientes avistamientos de drones sobre instalaciones militares noruegas.

"No estamos en guerra, los avistamientos de drones los estamos investigando. No hay confirmación ni conclusión, pero es serio, porque está molestando nuestro tráfico aéreo y es peligroso y una interferencia que nos tomamos en serio", señaló Tore O. Sadvik, que describió a su país "preparado veinticuatro horas al día y siete días a al semana".

"Tenemos capacidad para derribarlos, aunque son drones de observación no son drones ataquen ni drones 'Shaehd'", dijo en un comentario que aludió a un sistema de tecnología iraní que Rusia utiliza a diario contra Ucrania en su guerra de agresión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Somos los ojos y las orejas de la OTAN en el norte", abundó el político noruego sobre la posición estratégica de su país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tore O. Sadvik hizo estas declaraciones después de que el sábado las autoridades noruegas informaran del inicio de una investigación sobre un posible avistamiento de drones sobre instalaciones militares.

Los avistamientos se produjeron el sábado fuera del área de una base militar, cuyas operaciones no se vieron afectadas.