El papa anima a políticos europeos a practicar una "sana laicidad"

"Las instituciones europeas necesitan personas que sepan vivir una sana laicidad, un estilo de pensar y actuar que afirme el valor de la religión preservando la distinción —no la separación ni la confusión— respecto a la esfera política", afirmó el pontífice durante una audiencia con el Grupo de Trabajo sobre el Diálogo Intercultural e Interreligioso del Parlamento Europeo.

León XIV subrayó que ser "hombres y mujeres de diálogo" implica estar "profundamente enraizados en el Evangelio y en los valores que de él fluyen", al tiempo que se cultiva la "apertura, la escucha y el diálogo con quienes provienen de otros contextos, poniendo siempre a la persona humana, la dignidad humana y nuestra naturaleza relacional y comunitaria en el centro", dijo el pontífice, según informó la Santa Sede.

Asimismo, pidió a los participantes del grupo parlamentario promover el diálogo entre culturas y religiones, lo que consideró un "objetivo clave para un político cristiano", que "reconoce que la religión tiene valor tanto a nivel personal como en el ámbito social".

Como ejemplo de esta visión, el papa citó a los padres fundadores de la Unión Europea: el francés Robert Schuman, el alemán Konrad Adenauer y el italiano Alcide De Gasperi.

"Cuando se cultiva de forma auténtica y adecuada, la dimensión religiosa puede enriquecer enormemente las relaciones interpersonales y ayudar a las personas a vivir en comunidad y en sociedad. ¡Y cuán importante es hoy enfatizar el valor y la importancia de las relaciones humanas!", concluyó León XIV.