El petróleo de Texas cierra con una caída del 3,45 % ante crecimiento de la oferta mundial

Al término de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre recortaban 2,27 dólares respecto al cierre del viernes, semana que había concluido con una revalorización de en torno al 4 % por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Según los analistas, el mercado reaccionaba hoy a la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí durante el fin de semana tras un acuerdo entre autoridades nacionales, regionales y productores extranjeros.
De hecho, el petróleo crudo fluyó el sábado a través de un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán (norte de Irak) hasta Turquía por primera vez en dos años y medio, informó el Ministerio del Petróleo de Irak.
Se espera que ese acuerdo suponga sumar al menos unos 180.000 barriles diarios al puerto turco de Ceyhan.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Aparte de eso, los inversores pronostican que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidirá otra subida en la producción en su próxima reunión del domingo, aumentando la oferta mundial.
La OPEP+ probablemente aprobará otro aumento de al menos 137.000 bpd entonces, ya que el incremento de los precios del petróleo está animando al cartel a intentar recuperar aún más cuota de mercado.
La OPEP+ ha estado bombeando hasta ahora casi 500.000 bpd menos que sus objetivos de oferta.
Por otra parte, las presiones alcistas por efecto de factores geopolíticos continúan: Rusia y Ucrania siguen atacándose mutuamente y EE.UU. presiona a Europa para que los países del bloque comunitario aceleren su desvinculación del petróleo y gas rusos.