El petróleo de Texas cierra con una caída del 3,45 % ante crecimiento de la oferta mundial

Nueva York, 29 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una caída del 3,45 %, hasta los 63,45 dólares el barril, por las expectativas de un incremento en la oferta mundial.