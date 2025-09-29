El Poder Judicial iraní advierte a quienes siembren "temor" tras el retorno de sanciones

“Aquellos que, en estas condiciones, pretendan mediante operaciones psicológicas debilitar el ánimo de la gente y generar preocupación, temor y terror entre la población, ciertamente se enfrentarán a medidas legales”, afirmó Mohseni-Ejei, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

En una reunión del Consejo Supremo del Poder Judicial, el funcionario aseguró que se actuará con “firmeza y sin indulgencia” contra especuladores y acaparadores de bienes esenciales, a quienes acusó de “beneficiarse de la codicia, la negligencia o de actuar como agentes del enemigo”.

“Durante casi medio siglo, el frente de la arrogancia (potencias occidentales) ha empleado todo tipo de conspiraciones y enemistades contra la nación iraní y la República Islámica”, denunció.

El sábado, la Fiscalía General de Irán informó sobre la apertura de expedientes judiciales contra medios y usuarios de redes sociales por “alterar la seguridad psicológica de la sociedad” con publicaciones que hacen referencia a las consecuencias de las medidas punitivas de la ONU, restauradas a primera hora del domingo.

Reino Unido, Alemania y Francia (E3) impulsaron la reactivación de las sanciones a finales de agosto, al considerar que Irán no cumple con el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba su programa atómico a cambio del levantamiento de dichas medidas.

Las seis resoluciones de la ONU adoptadas entre 2006 y 2010 y ahora restauradas prohíben a Irán enriquecer uranio y realizar actividades relacionadas con misiles, establecen un embargo de armas, el congelamiento de activos, la prohibición de viajar a individuos e incluyen la autorización de inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, además de imponer limitaciones bancarias y financieras al país persa.

Teherán ha calificado como “ilegal e injustificada” la reimposición de estas sanciones y ha llamado al mundo a no cumplirlas.