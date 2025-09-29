El presidente del gobierno español respalda la propuesta estadounidense de paz para Gaza

En su cuenta de X, Sánchez ha expresado: "España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU. Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil".

Y ha añadido: "La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".

Este plan de veinte puntos, que ya cuenta con el sí del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, contempla la creación de un Gobierno de transición para la Franja, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.