El Reino Unido dice que trabaja con la UE para "un ambicioso acuerdo de movilidad juvenil"

Reeves afirmó que quiere que los jóvenes británicos tengan las mismas oportunidades que tuvo su generación y que viajar y conocer otras culturas no sea un privilegio reservado a las personas adineradas.

"No debemos privar a los jóvenes de oportunidades que mi generación daba por sentadas, lo que implica rechazar las políticas de aislamiento y división por las que nuestros jóvenes pagan el precio más alto", declaró.

"No quiero que los jóvenes pierdan la oportunidad de enriquecer sus vidas viajando, experimentando otras culturas, trabajando y estudiando en el extranjero. Esas oportunidades no pueden ni deben ser exclusivas de los ricos y afortunados", dijo la primer mujer canciller del Exchequer.

Según la ministra, sacar adelante este convenio significará "desafiar a aquellas voces que dicen hablar en nombre del interés nacional, pero que exigen que nuestra gente, nuestras comunidades y nuestras empresas sufran las consecuencias de una Gran Bretaña aislada del resto de Europa".

Reeves trató así de contrarrestar el discurso del Partido Conservador y el populista de derechas Reform UK, que rechazan ese pacto juvenil al considerar que abrirá la puerta a un retorno de la libertad de movimiento para comunitarios que haría aumentar la inmigración.

La ministra confirmó de manera clara el compromiso del Ejecutivo de Keir Starmer para llegar a un consenso con la UE sobre este asunto, que Bruselas considera clave para estrechar la relación con Londres tras el Brexit.

Como parte de su discurso ante el congreso, que concluye el miércoles en Liverpool (noroeste de Inglaterra), anunció también un plan de 'garantía de empleo' para los jóvenes británicos que ni estudian ni trabajan, con el objetivo de "abolir el desempleo juvenil a largo plazo".