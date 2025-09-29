Fiscalía Europea pide detalles de caso de corrupción de exmiembro de Gobierno español

En su escrito, las fiscales delegadas de la Fiscalía Europea, Olga Muñoz y Laura Pellón, solicitan al magistrado del Tribunal Supremo español Leopoldo Puente que les traslade esta información con el objeto de determinar si en esas contrataciones de obra pública se han visto afectados fondos europeos.

La Justicia española investiga una trama de cobro y reparto de comisiones ilegales que habrían pagado constructoras por la adjudicación irregular de obras públicas y la implicación en ella del exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, un antiguo asistente de este, Koldo García, y el ex número tres del Partido Socialista, Santos Cerdán.

De haber fondos europeos involucrados en las contrataciones irregulares, la Fiscalía Europea podría reclamar al Supremo la competencia para investigar esta vertiente del caso Koldo por la que el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán lleva en prisión desde el pasado 30 de junio, en los casos en los que se haya hecho un presunto uso irregular de esos fondos.

La Fiscalía Europea disputó hace un año la competencia completa del caso Koldo cuando el juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno investigaba unicamente en ese momento la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante este conflicto de competencias, el Tribunal Supremo resolvió que la Fiscalía Europea no era competente para investigar los hechos en su totalidad, como pretendía, porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, con lo que se le limitó a poder rastrear solo los contratos en lo que presuntamente hubo un uso presuntamente irregular de fondos europeos en los dos archipiélagos españoles, Baleares y Canarias.