Gigante de los videojuegos EA deja de cotizar en bolsa tras su venta por 55.000 millones

Nueva York, 29 sep (EFE).-El desarrollador de videojuegos Electronic Arts (EA) anunció este lunes que ha aceptado la oferta de adquisición del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, Silver Lake y Affinity Partners en una operación realizada íntegramente en efectivo por 55.000 millones de dólares.