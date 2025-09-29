Jaguar Land Rover retomará parte de su producción "en los próximos días" tras ciberataque

"Hoy informamos a nuestros compañeros, distribuidores y proveedores que algunas secciones de nuestras operaciones de fabricación se reanudarán en los próximos días", se lee en una nota de la compañía, en la que se detalla que continúan trabajando para garantizar que la reanudación de la actividad se realice de forma segura.

El fabricante también agradeció "a todos los colaboradores de JLR su continua paciencia, comprensión y apoyo", y reconoció que "aún queda mucho por hacer" en la recuperación total de la actividad en sus plantas.

Además, este domingo, el Gobierno británico anunció una garantía de préstamo para la compañía, que emplea en el Reino Unido a 34.000 personas de forma directa, por valor de 1.500 millones de libras (1.719 millones de euros) a fin de "dar certeza a su cadena de suministro".

El préstamo de un banco comercial estará respaldado por la Garantía de Desarrollo de Exportaciones del Reino Unido, se reembolsará en cinco años y "reforzará las reservas de efectivo de JLR para que puedan respaldar su cadena de suministro".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Este ciberataque no fue sólo un ataque a una marca británica icónica, sino a nuestro sector automovilístico líder a nivel mundial y a los hombres y mujeres cuyo sustento depende de él", dijo el ministro de Negocios y Comercio, Peter Kyle, en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

JLR, propiedad del grupo indio Tata Motors desde 2008, produce en el Reino Unido los modelos Jaguar y Land Rover, y es uno de los motores industriales clave del país, por lo que la paralización tiene un efecto en cadena sobre cientos de empresas proveedoras y miles de empleos.