Jaime Lorente, Pedro Alonso o Eugenio Derbez, en la nueva edición de Iberseries

En esta cita, que se celebrará entre este martes y el viernes, también habrá representación de quienes alumbran historias que después acaban en la pequeña pantalla: las escritoras Dolores Reyes (Argentina) y Sonsoles Ónega (España) hablarán de las adaptaciones televisivas de sus obras, 'Cometierra' y 'Las hijas de la criada', respectivamente.

Estos son algunos ejemplos de la agenda de Iberseries & Platino Industria, que hará del centro cultural Matadero su sede hasta el 3 de octubre.

Allí se reunirán 130 compradores de productos audiovisuales procedentes de 28 países; habrá conferencias con empresas del sector, y mesas de debate sobre temas clave, tales como la adaptación de éxitos globales, las tendencias de producción y distribución, los retos de la inteligencia artificial, la gestión de talento o las políticas públicas para el sector.

En la programación destaca el apartado Iberscreenings, que está dividido en tres secciones: Capítulo UNO, en la que se podrá ver el primer episodio de series como 'Tremembé (Brasil) o 'Isla oculta' (Chile); Segunda Ventana, dedicada al visionado de producciones españolas de estreno reciente, como 'Los sin nombre' (España), y Próximamente, en cuyo marco se podrán ver imágenes y material inédito de series aún por estrenar.

En Próximamente están tres series españolas -la ya citada 'Las hijas de la criada', y 'La frontera' y 'Sin gluten'- y la chilena 'Raza brava', que explora cómo el fútbol popular trasciende lo deportivo en Sudamérica.

También están en esa categoría 'Cometierra', basada en una novela de Reyes Dolores que tiene como eje el feminicidio y que fue censurada por el Gobierno de Javier Milei, y la serie documental 'Corazón Americano', que recorre paisajes que conforman el Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Perú).

En la cita se presentarán otras producciones como 'Carlota: La emperatriz que cruza fronteras', que revive la figura de la histórica Carlota de Habsburgo, quien fuera emperatriz de México, desde una mirada moderna y multicultural.

La cantante y actriz Belinda, nacida en Madrid y criada en México, protagoniza esa producción junto a Jaime Lorente y Miguel Ángel Silvestre, quienes estarán presentes en Iberseries & Platino Industria.

Este evento está promovido por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Fundación Secuoya, en colaboración con la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA).