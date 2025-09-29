La actividad manufacturera cae en China por sexto mes consecutivo, según indicador oficial

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) publicado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático marca 49,8 puntos para la lectura de septiembre, lo que supone un repunte de 0,4 unidades frente a la marca del mes anterior.

Por su parte, la consultora RatingDog situó su PMI manufacturero en 51,2 puntos para septiembre frente a los 50,5 del mes anterior. Este indicador, compilado por la calificadora de deuda S&P -y anteriormente publicado por el diario digital privado Caixin-, es tomado como referencia por muchos inversores internacionales.

Generalmente, este indicador alternativo se publica un día después que el de la ONE, pero en esta ocasión RatingDog lo hizo el mismo día debido a que mañana es el festivo por el Día Nacional de China y, tras ello, comienza la denominada 'semana dorada', uno de los principales períodos vacacionales del año en el país.

Los analistas esperaban que el PMI manufacturero oficial se situase en unos 49,7 enteros en septiembre, y que el alternativo marcase unos 50,3.

En estos indicadores, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos, supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

De los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero de la ONE, los de producción y plazos de entrega fueron los únicos que quedaron por encima de la mencionada marca, mientras que los de nuevos pedidos -clave para medir la demanda-, inventarios de materias primas y empleo se mantuvieron en la zona de contracción.

En el caso de RatingDog, el fundador de esa firma, Yao Yu, habló de una "mejora sostenida" en las condiciones manufactureras en septiembre, destacando asimismo que los pedidos para exportación volvieron a crecer por primera vez desde marzo, poniendo fin a varios meses de caídas por el impacto de la guerra arancelaria con EE. UU.

Por su parte, el PMI no manufacturero de la ONE registró su peor marca desde noviembre del año pasado al frenar de los 50,3 puntos hasta los 50, evitando por la mínima la que hubiera sido su primer caída a la zona de contracción desde finales de 2022, en los últimos meses de la política nacional del 'cero covid'.

El sector de la construcción repuntó ligeramente aunque dentro de la zona negativa, desde los 49,1 a los 49,3 puntos, mientras que el de servicios marcó la tendencia contraria: todavía en área de expansión pero frenando desde los 50,5 a los 50,1 enteros.

Por su parte, el PMI compuesto, con el que la ONE aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, aceleró 0,1 puntos hasta los 50,6 en septiembre.

RatingDog también divulgó hoy su PMI del sector servicios, que frenó de los 53 enteros hasta los 52,9, mientras que el compuesto emprendió el camino contrario, desde los 51,9 hasta los 52,5.