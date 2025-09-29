La Armada española lidera operaciones anfibias en la costa este de Estados Unidos

Integran el grupo de combate expedicionario español Dédalo un buque de asalto anfibio y dos fragatas.

Esa actividad multinacional, denominada UNITAS 2025, se materializó en un desembarco de las fuerzas de infantería de marina españolas en ese espacio estratégico, en colaboración con el cuerpo de marines y la Marina estadounidense, informó este lunes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En este ejercicio, el comandante de Dédalo ejerció el mando de la fuerza anfibia multinacional y fue el responsable de ejecutar el movimiento buque-costa de más de 300 infantes de marina y 30 vehículos.

Este desembarco anfibio fue la demostración de la interoperabilidad naval de 26 países amigos y aliados, que era el objetivo prioritario de UNITAS, liderado por la Marina de los Estados Unidos (US Navy).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, para la Armada española "ha supuesto una excelente oportunidad para demostrar la capacidad de liderar y proyectar una fuerza expedicionaria en y desde la mar y, en su caso, integrar otras unidades o agrupaciones de la Alianza bajo mando nacional", apunta el EMAD en su web.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante las semanas que se ha desarrollado UNITAS -comenzó el 15 de septiembre- ha habido un "exigente adiestramiento conjunto" en el que la interoperabilidad entre los países participantes ha avanzado muy rápido, lo que le convierte en "la mejor herramienta para garantizar la seguridad en un espacio estratégico de primer orden", como es la costa este de Estados Unidos.