La Bolsa española pierde un 0,22 % lastrada por la banca pero mantiene los 15.300 puntos

Madrid, 29 sep (EFE).- La Bolsa española cedió este lunes un 0,22 %, aunque mantiene el nivel de los 15.300 puntos, lastrada por la banca y el tono mixto de Wall Street.

29 de septiembre de 2025 - 13:05
El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha perdido 34,1 puntos y ha cerrado la jornada en 15.316,3 enteros. En lo que va de año avanza el 32,09 %.

Después de rozar máximos anuales el viernes, el selectivo abría con ganancias del 0,22 %, pero en las primeras horas de negociación giró a la baja con el freno de la banca y, aunque en algún momento llegó a cotizar en positivo, finalmente se impusieron las pérdidas.

De los grandes valores, la petrolera Repsol se ha dejado el 1,44 % ante la caída del precio del petróleo (-3,24 %); el grupo financiero BBVA, el 1,37 %; el Santander, el 1,16 %, y Telefónica, el 0,5 %. Sin embargo, el gigante textil Inditex ha rebotado el 0,97 % y la eléctrica Iberdrola, el 0,44 %.

El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico al tocar los 3.8132 dólares.

