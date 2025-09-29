La Casa Blanca urge a Israel y a Hamás a cerrar un acuerdo de alto el fuego en Gaza

Washington, 29 sep (EFE).- La Casa Blanca urgió este lunes a Israel y a Hamás a cerrar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza, poco antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.