La directora general de la Unesco anula su presencia en Mondiacult por problemas de salud

"Audrey Azoulay no podrá participar en Mondiacult por problemas de salud", declaró un portavoz de la Unesco a EFE, sin más precisiones.

Estaba previsto que la funcionaria y política francesa inaugurase este lunes la conferencia junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Mondiacult es la mayor reunión de ministros de Cultura, donde se presentará el Primer Informe Mundial sobre el estado de la Cultura.

La ciudad de Barcelona acoge a partir de este lunes y hasta el 1 de octubre la tercera edición de este evento que, por primera vez, se celebrará en Europa, tras haberse convocado en 1982 y 2022 en México.

En una entrevista este fin de semana con EFE, Azoulay destacó que Barcelona es "un reflejo vivo" de lo que defiende la Unesco.

"Ciudad literaria, ciudad patrimonial, ciudad creativa, es un reflejo vivo de lo que defendemos: una cultura que conecta, inspira y transforma. Aquí, las piedras hablan tanto como los libros, y lugares emblemáticos como la Sagrada Familia y Sant Pau dan testimonio de un diálogo constante entre la memoria y la modernidad", manifestó Azoulay en una entrevista por escrito.

Y añadió: "Barcelona también es un socio de confianza para la Unesco. Ha acogido varios de nuestros principales eventos internacionales —la Conferencia Mundial de Educación Superior en 2022 y la Conferencia sobre Ciencias Oceánicas en 2024— y se prepara para convertirse en Capital Mundial de la Arquitectura en 2026".

Azulay, cuyo segundo mandato al frente de la Unesco termina el próximo año, destacó igualmente que "en términos más generales, España es un aliado histórico de nuestra organización".

España, añadió, "cuenta con el mayor número de reservas de la biosfera y cátedras Unesco del mundo, y se encuentra entre los países con mayor número de sitios Patrimonio Mundial".

"Su apoyo ha sido invaluable en nuestro trabajo en Ucrania, en particular con la apertura de un centro cultural en Lviv, que se presentará durante Mondiacult", señaló la política francesa al frente de la Unesco desde 2017.

Mondiacult está organizado por el Ministerio de Cultura y asistirán 150 ministros y viceministros de Cultura de todo el mundo, además de creadores, portavoces de la sociedad civil y un grupo de 65 jóvenes que, en los próximos días, "imaginarán" el futuro de la cultura global.