La ministra de Economía británica pide confianza para gestionar las finanzas públicas

En declaraciones a la BBC, Reeves, cuya gestión se cuestiona por la falta de crecimiento económico, aseguró que su prioridad desde que los laboristas llegaron al poder en julio de 2024 es "mantener la estabilidad económica y la disciplina fiscal".

"La gente debe saber que puede confiar en mí, confiarme su dinero, para gastar el dinero público con sensatez y manejar la economía para que precios, inflación, impuestos e intereses sean lo más bajos posible", afirmó.

Sobre ese rigor fiscal, que muchos de sus colegas le piden que relaje para reforzar el estado de bienestar y los servicios públicos, dijo que no es posible, dado que hay que dar confianza a los mercados: "Dependemos de que la gente compre deuda del Gobierno para financiar lo que se hacemos. Ojalá no fuera así, pero soy ministra en el mundo como es, no como querría que fuera".

La canciller del Exchequer, primera mujer en ocupar el cargo en 800 años y primera laborista en 14, reconoció que ese objetivo "significa decir no a cosas y tomar decisiones difíciles, porque si se pierde el control de las finanzas públicas, quien sale perdiendo es la gente corriente".

Reeves intervendrá ante el congreso a las 11 GMT, cuando empresas y sindicatos estarán pendientes de sus prioridades de cara al presupuesto del Estado del 26 de noviembre.