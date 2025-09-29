La producción industrial de Japón se redujo un 1,2 % en agosto

Esta disminución es inferior a la registrada en julio, cuando el índice se contrajo un 1,6 %, pero constata que la producción industrial del país asiático "fluctúa indecisa", según el informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés.
En relación con agosto de 2024, el índice bajó un 1,3 %.
Las industrias que contribuyeron en mayor medida a la caída de la producción industrial nipona en el octavo mes del año fueron el de la maquinaria eléctrica y los equipos electrónicos para la información y comunicación, el de la fabricación de metales, y el de los químicos inorgánicos y orgánicos.
Por el contrario, los que experimentaron los avances más significativos fueron el de equipos de transporte, el de vehículos motorizados y el de aparatos y componentes electrónicos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Según los datos de un sondeo realizado por el ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial japonesa aumente un 4,1 % en septiembre, frente a la estimación negativa de una contracción del 0,3 % pronosticada en el mes de agosto, y que se incremente un 1,2 % en octubre.
La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero.